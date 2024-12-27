В Госдуме предложили создать программу для сохранения здоровья мужчин

Создать программу для сохранения здоровья мужчин предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета в 2024 году, глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов, передает РБК.

Обычно мужчины в России пренебрегают диспансеризацией и походами к врачам, и по статистике живут на десять лет меньше женщин, отметил Леонов.

«Нам стоит очень серьезно задуматься о создании программы по охране здоровья мужчин, потому что без них мы демографическую ситуацию не выправим никак. Ну и, конечно, женщины — наше все», — сказал депутат.

Соответствующая программа может быть и негосударственной, добавил он.

В начале декабря демограф Юрий Крупнов призвал разработать нацпроект по спасению мужчин. Он рассказал, что в РФ примерно до 30 лет представителей мужского пола в стране значительно больше, однако к 50-60 годам ситуация сильно меняется в сторону численного превосходства женщин.

Ранее была названа неожиданная польза походов в тренажерный зал.