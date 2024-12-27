Стал известен один из возбудителей выявленной в ДР Конго неизвестной болезни

Специалисты, работающие в Демократической Республике Конго (ДРК) над выявлением возбудителя неизвестной ранее болезни, назвали коронавирусную инфекцию как одну из причин заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Actualite.

Национальный институт биомедицинских исследований республики заявил, что речь идет о сложном случае коинфекции — заражении одной клетки сразу несколькими видами вирусов. Возбудителями болезни, выявленной этой осенью в ДРК, являются вирус гриппа AH1N1 и коронавируса SARS-CoV-2, которые взаимодействуют с возбудителями малярии.

В начале декабря ВОЗ сообщила, что в ДР Конго с 24 октября более 400 человек заразились неустановленным вирусом, из которых свыше 30 не выжили. Основные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, насморк, кашель и боли в теле. В тяжелых случаях наблюдается значительное истощение. Наибольшее число заболевших составляют дети, преимущественно в возрасте до пяти лет.

Ранее было раскрыто происхождение вируса гепатита.