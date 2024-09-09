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Смотритель зоопарка спас котенка, попавшего в вольер к тиграм

Mothership: в Cингапуре смотритель зоопарка спас кота, оказавшегося в вольере с тиграми

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В Сингапуре смотритель зоопарка спас котенка, попавшего в вольер к тиграм, пишет издание Mothership.

Как рассказали свидетели инцидента, котенок попал к тиграм случайно. Хищники, увидев в вольере другое животное, начали его обнюхивать, но не стали приближаться к нему вплотную. Сам же кот стоял неподвижно и не отрывал взгляда от более крупных сородичей, махая хвостом в разные стороны.

Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы не смотритель зоопарка. Мужчина начал брызгать водой на тигров, отгоняя их от кота. Пока хищники были отвлечены, смотритель вызволил котенка из вольера под радостные возгласы посетителей зоопарка.

Пользователи соцсетей отметили смелость мужчины и поблагодарили его за то, что не оставил беспомощное животное на растерзание голодным тиграм.

Ранее популярным в соцсетях стал кот из Англии, который ворует одежду и приносит ее домой своей хозяйке.

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