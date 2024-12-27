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Десять килограммов кокаина в лошадиных седлах нашли в аэропорту Барселоны

В аэропорту Барселоны нашли десять килограммов кокаина в лошадиных седлах
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Guardia Civil

В аэропорту Барселоны таможенники нашли десять килограммов кокаина, спрятанного в лошадиных седлах. Об этом сообщает 20minutos.

По информации издания, 15 ноября в ходе проверки груза специалисты обнаружили нечто подозрительное. Они приступили к более тщательной проверке и обнаружили спрятанное в лошадиных седлах порошкообразное вещество коричневого цвета. В результате анализа стало ясно, что это кокаин. Отмечается, что он прибыл из эквадорской столицы Кито.

После окончания расследования по факту произошедшего, 12 декабря, арестовали двух мужчин из Колумбии в возрасте 22 и 25 лет. Их доставили в суд по обвинению в преступлении, связанном с оборотом наркотиков.

Ранее бывший наркобарон вернулся в Колумбию после 20 лет заключения в американской тюрьме.

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