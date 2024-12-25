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Бывший наркобарон вернулся в Колумбию после 20 лет заключения в американской тюрьме

Guardian: бывший колумбийский наркобарон Очоа вышел на свободу спустя 20 лет
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Luisa Gonzalez/Reuters

Бывшего 67-летнего наркобарона Фабио Очоа депортировали в Колумбию после того, как он провел свыше 20 лет в тюрьме США по обвинению в торговле наркотиками. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В аэропорту Боготы у мужчины сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили. Выступая перед журналистами, Очоа заявил, что его «подставили» американские прокуроры. По его словам, он заплатил за свои преступления, связанные с торговлей наркотиками, в Колумбии еще в начале 1990-х годов, когда провел несколько лет в местной тюрьме.

Очоа был освобожден в 1996 году, но в 1999 году его снова арестовали, а в 2001 году экстрадировали в США в ответ на обвинительное заключение в Майами, в котором он и более 40 других лиц были названы участниками заговора с целью контрабанды наркотиков.

Очоа был одним из ключевых операторов Медельинского картеля, получившего известность из-за своего бывшего лидера Пабло Эскобара.

В начале декабря сообщалось, что в Подмосковье задержали с кокаином членов враждебного Эскобару наркокартеля Кали — у них нашли 570 кг кокаина. Наркокартели враждуют уже около 50 лет.

Ранее суд в Колумбии разрешил охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара.

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