Врач рассказала, как сделать оливье полезнее для здоровья и фигуры

Новогодний салат «Оливье» можно сделать более полезным для здоровья и фигуры, если заменить колбасу на мясо птицы. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Она также советует сочетать в блюде малосольные и свежие огурцы, чтобы сделать его более сбалансированным. Вместо консервированного зеленого горошка можно положить свежезамороженный. Кроме того, врач советует сократить количество майонеза в салате или заменить его на кисломолочный продукт или майонезный соус.

«Используя вместо майонеза кисломолочный продукт, вы несколько измените привычный вкус салата. А у майонезных соусов есть обратная сторона медали: получив за счет такой заправки менее калорийный и жирный продукт, многие съедают по итогу гораздо больше, чем планировали», — предупредила Дианова.

20 декабря сообщалось, что средняя стоимость одной порции оливье в 2024 году обойдется россиянам в 142 рубля, в прошлом году сделать это можно было за 131 рубль. За год в цене выросли почти все продукты, которые есть в рецепте.

Ранее шеф-повар назвал полезные соусы для заправки новогодних салатов.