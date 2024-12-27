Шеф-повар назвал полезные соусы для заправки новогодних салатов

Соус «конфи» на основе мякоти моркови, свеклы, шпината или манго можно использовать в качестве полезной заправки в новогодних салатах. Об этом рассказал шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин, передает Pravda.Ru.

Еще один вариант — оливковый дрессинг с цитрусовыми, который делается на основе оливкового масла с добавлением свежевыжатого сока лимона и других цитрусовых. Для новогоднего салата подойдет и домашний майонез, для этого нужны три желтка, ложка горчицы, ложка сахара и пол-ложки соли. Последний вариант, о котором рассказал Сидоркин», — азиатские соусы.

«Они содержат полезные ингредиенты и могут добавить разнообразия в ваши блюда», — добавили в сообщении.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что майонез в новогодних салатах, содержащий довольно большое количество калорий, можно заменить, например, на греческий йогурт. Его текстура схожа, но содержит намного меньше жиров и больше белка. Чтобы улучшить вкус заправки, специалист посоветовала добавить дижонскую горчицу, лимонный сок, свежую зелень или измельченный чеснок.

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