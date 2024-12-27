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Под Норильском впервые за 40 лет поймали редкий вид осетров

На Таймыре впервые за 40 лет выловили считавшегося утраченным сибирского осетра
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российские специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в ходе экспедиции по полуострову Таймыр в 2024 году поймали в реке Пясина 16 особей редкого сибирского осетра. Об этом заявил заместитель директора института по научной работе Вячеслав Бизиков, передает ТАСС.

«Сибирский осетр пясинской популяции был занесен в Красную книгу еще в 1982 году, и с тех пор всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но из научных отчетов и публикаций», — заявил он.

По словам Бизикова, в XXI веке ученые начали подвергать сомнению существование этого вида. Он добавил, что поимка 16 особей говорит о том, что популяция сохранилась и обладает естественным размножением. Директор института подчеркнул, что специалисты не могут ждать, когда популяция восстановится самостоятельно, поэтому специалисты начнут проводить мероприятия по мелиорации.

До этого международная группа ученых из природоохранной организации Conservation International (ConsInt) представила результаты экспедиции в перуанскую Амазонию 2022 года, в ходе которой исследователи нашли 27 новых видов фауны.

Ранее ученые нашли в Бразилии новый вид броненосца, который оказался вымирающим.

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