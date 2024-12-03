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В Бразилии обнаружен новый вид броненосца

JVP: ученые нашли новый вид ископаемых броненосцев

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darwinmuseum.ru

Палеонтологи из Университета Санта-Катарина обнаружили новый вид вымерших броненосцев рода Parutaetus. Ископаемые останки были найдены в формации Гуабиротуба, расположенной в штате Парана на юге Бразилии. Новый вид получил название Parutaetus oliveirai. Открытие опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Parutaetus oliveirai обитал на территории Южной Америки в эпоху среднего и позднего эоцена, около 42–39 миллионов лет назад. Он принадлежит к подсемейству Euphractinae семейства Dasypodidae, которое включает как современных, так и вымерших броненосцев.

Найденные останки включают восемь окаменевших остеодермов — костных пластин, составляющих панцирь животного. Исследование показало, что они отличались увеличенным числом поверхностных железистых отверстий — они могли служить для выделения веществ или роста волос, а также крупными размерами, превышающими другие виды рода Parutaetus.

Ископаемые были найдены в отложениях, которые указывают на полузасушливый климат с периодическими дождями. Эти условия привели к образованию временных рек и аллювиальных вееров. Ученые связывают изменения в строении остеодермов с глобальным похолоданием, которое произошло в период среднего и позднего эоцена и повлияло на фауну Южной Америки.

Открытие расширяет представления о биоразнообразии млекопитающих, населявших Юго-Восточную Южную Америку в эоцене.

Ранее ученые открыли новый вид древнего человека.

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