Ученые показали редкую земноводную мышь, недавно открытую в Перу

ConsInt: в Перу нашли 27 новых видов животных и насекомых

Международная группа ученых из природоохранной организации Conservation International (ConsInt) представила результаты экспедиции в перуанскую Амазонию 2022 года, в ходе которой исследователи нашли 27 новых видов фауны. Об открытиях сообщается на официальном сайте объединения.

Команда встретила и описала ранее неизвестные восемь видов рыб, трех земноводных и 10 разновидностей бабочек, а также четырех новых млекопитающих: иглистую мышь с жестким мехом, карликовую белку, короткохвостую летучую мышь и земноводную мышь с перепончатыми лапами.

По словам руководителя научной программы Conservation International Тронда Ларсена, открытие нового вида земноводных мышей стало «шокирующим и захватывающим». Эти животные принадлежат к группе плотоядных грызунов, которые чрезвычайно редки.

Обнаруженное существо питается насекомыми и обитает на ограниченном участке заболоченного леса, которому угрожает вторжение сельского хозяйства.

Исследователи отметили, что нашли еще 48 потенциально новых видов в ходе экспедиции, однако все они требуют дальнейшего изучения.

Ранее ученые нашли в Бразилии новый вид броненосца, который оказался вымирающим.