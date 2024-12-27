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Астрономы объяснили, как россиянам увидеть «черную» Луну в новогоднюю ночь

Астрофизик Нестеренко: чтобы увидеть 31 декабря черную Луну, нужно терпение
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Rita Priemer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В этом году 31 декабря запомнится редким астрономическим явлением — черной Луной. Это означает, что в момент новолуния она будет находиться в тени от Земли, объяснил 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Однако желающим это увидеть придется запастись терпением и надеяться на удачу.

«Угловой размер Солнца, если смотреть на него с Земли, примерно совпадает с угловым размером Луны. Когда на линии Земля — Солнце появляется Луна, бывает это самое затмение Солнца Луной. Это и называется черной луной», — рассказал ученый.

Во время такого явления при желании можно рассмотреть корону на Солнце, отметил он. Речь идет о верхнем горячем слое его атмосферы, температура в котором превышает 3 тысячи градусов.

Однако полностью рассмотреть черную Луну россияне не смогут даже при наличии телескопа. Увидеть можно лишь небольшую вспышку, рассказала заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом НГУ Альфия Нестеренко. По ее словам, это может быть вспышка от врезавшегося в Луну метеорита – это происходит минимум раз в час.

«Нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента», — подчеркнула Нестеренко.

Напомним, ученые подчеркивают, что за месяц Луна проходит полный цикл, который включает четыре фазы, а отличие декабря 2024 года заключается в том, что она успеет вступить в «пятую» фазу — то есть 31 декабря будет второе новолуние.

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