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Ученые рассказали, какие астрономические явления могут наблюдать россияне в новогоднюю ночь

Черную Луну смогут наблюдать россияне в новогоднюю ночь
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Россияне смогут наблюдать в новогоднюю ночь черную Луну, когда спутник Земли становится полностью невидимым. Об этом сообщается на сайте Новосибирского государственного университета (НГУ).

«31 декабря 2024 года можно будет наблюдать такое астрономическое явление, как «Черная» Луна, или второе новолуние, так как спутник Земли успеет вступить в лишнюю «пятую» фазу», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что это происходит в связи с тем, что в среднем продолжительность лунного месяца составляет 29,5 суток и за месяц Луна проходит полный цикл, который включает четыре фазы.

Отличие декабря 2024 года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние.

В новогоднюю ночь также хорошо будет видно созвездие Ориона, планеты Юпитер и Марс, а также звезду Альдебаран и скопление Плеяды. В первую неделю января будет возможность наблюдать метеорный поток Квадрантиды и околосолнечную комету.

Кроме того, в праздничную неделю можно будет увидеть новогодний звездопад — Квадрантиды, максимум его активности выпадет на ночь с 3 на 4 января. В пике можно будет наблюдать от 45 до 200 метеоров в час. Его будет неплохо видно в Северном полушарии, в том числе и в Сибири.

Ранее ученые пообещали спасти сотни тысяч жизней в год, затемнив Солнце.

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