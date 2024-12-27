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Мужчина с разрывом селезенки после падения с велосипеда самостоятельно добрался до врачей

В Петербурге мужчина с разрывом селезенки после падения сам пришел к врачам
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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина с тяжелой травмой самостоятельно добрался до медицинского учреждения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, мужчина упал с велосипеда и получил разрыв селезенки. После инцидента он обратился в одну из частных клиник Фрунзенского района к травматологу. Врач диагностировал ему разрыв селезенки, перелом пяти ребер и предложили ему лечь в больницу, но тот отказался.

Чуть позже его все же доставили на скорой в один из стационаров города. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Он находится в реанимации.

До этого разрыв селезенки произошел у барнаульского школьника, который неудачно упал с самоката. В больницу подросток обратился только спустя два дня после падения, и хирурги уже не смогли спасти его орган.

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