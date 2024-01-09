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Спасатель рассказал, как спастись при массовых зимних ДТП

Заслуженный спасатель Щетинин рассказал, как не допустить ДТП зимой

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Shutterstock

Избежать массовое ДТП в зимний период можно, если заранее узнать о дорожной обстановке и погодных условиях, при плохих метеорологических условиях следует воздержаться от поездки. Об этом рассказал в интервью «Говорит Москва» заслуженный спасатель Сергей Щетинин.

Если авария все же случилась, необходимо осмотреть себя и окружающих на наличие повреждений. При отсутствии ран и ушибов нужно включить аварийный сигнал, немедленно покинуть транспорт и позвонить в службу «112», поделился эксперт.

Щетинин предупредил, что скорость движения должна быть снижена до минимально возможной, необходимо внимательно смотреть на дорогу. Если впереди будут какие-то стоп-сигналы, машины начинают моргать или аварийка, то лучше остановиться.

«Увидели, впереди какая-то непонятная ситуация, то же самое, включаете у себя аварийку, сбрасываете ногу с педали и потихонечку начинаете оттормаживаться, уходя на обочину», — посоветовал спасатель.

Также Щетинин призвал тех, кто обладает навыками оказания первой помощи, посмотреть, как обстоит ситуация на месте ДТП, в случае необходимости оказать помощь пострадавшим.

Также эксперт посоветовал в зимний период держать в машине теплые вещи и светоотражающий жилет.

8 января на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали свыше 16 человек, в том числе 5 детей. Известно о четырех летальных случаях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее Песков заявил, что причину аварии в Новгородской области должны определить специалисты.

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