Врач рассказал, как провести новогодние каникулы без травм

Во время новогодних каникул растет количество обращений россиян в больницы из-за различных травм. Чаще всего причиной становятся неумелое обращение с петардами, обморожение и катание с горок. Избежать этого поможет соблюдение основных правил безопасности, рассказал 360.ru травматолог-ортопед высшей категории, К.М.Н. медцентра «Парацельс» Константин Бодаченко.

Врач призвал никогда не доверять запуск фейерверков нетрезвым людям и детям. Если вдруг петарда не сработала, то подходить к ней сразу же и выяснять, в чем дело, нельзя.

«Если вы все же получили ожог, как можно скорее приложите к коже что-то холодное — снег, лед или под холодную воду на 15-20 минут. Если ожог большой или повреждено лицо — вызывайте скорую помощь!» — подчеркнул травматолог, призвав не трогать одежду на ожоге, чтобы не снять ее вместе с кожей.

Также часто зимой люди обращаются в больницы с обморожением. Здесь важно не пытаться согреться алкоголем и вообще отказаться от спиртного на морозе, так как оно создает иллюзию тепла и усыпляет бдительность. Курить на холоде тоже нельзя – это уменьшает периферийную циркуляцию крови, отметил Бодаченко.

Кроме того, он призвал соблюдать осторожность при катании с горки, подчеркнув, что это опасная забава, которая грозит переломом конечностей и даже позвоночника. Признаком второго может быть неспособность человека нормально сделать вдох и выдох, боль между лопатками, которая появляется иногда не сразу после падения. При таких травмах нужно немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнул доктор.

Медик также призвал россиян выбирать нескользкую обувь, не ходить под крышами с сосульками и снегом, выбирать тротуары, посыпанные песком и проверять ступеньки на предмет наледи перед тем, как наступить на них.

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