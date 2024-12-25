Россиянам напомнили, как избежать травм в новогодние каникулы

Новогодние праздники — это не только радость и долгожданный отдых, но и период, когда возрастает риск получения травм как взрослыми, так и детьми. Катание с горок и активность на свежем воздухе могут привести к неприятным происшествиям. Елена Кошелева, директор проектов СберСтрахования, рассказала «Газете.Ru» о ключевых мерах безопасности, которые помогут провести каникулы без лишних переживаний.

Катания с горок, лыжи, коньки — неизменные атрибуты семейного зимнего досуга, при этом они также могут быть сопряжены с различными рисками.

«По данным нашего исследования, во время активного отдыха зимой 50% респондентов получали легкие травмы, такие как синяки или ушибы, а с переломами и вывихами сталкивались 7%. Чтобы зима и новогодние праздники не омрачились непредвиденными ситуациями, важно помнить, что все зимние развлечения должны проходить только на специально оборудованных площадках, соответствующих нормам безопасности, — их можно найти в списках на сайте мэрии и городских СМИ. Не стоит заменять каток замерзшим озером или совершать скоростной спуск на снегокате по «дикой» лесной трассе», — объяснила она.

Контроль со стороны родителей обязателен: не разрешайте детям кататься на санках, ледянках или тюбингах на неподготовленных склонах, рядом с проезжей частью, деревьями или другими препятствиями. Лучше не пренебрегать защитными средствами: шлем при катании с горки — не лишняя мера, особенно для ребенка.

Скользкие дороги и снег — еще одна распространенная причина травм. Будьте внимательны: избегайте скользких и неосвещенных участков дорог, покрытых льдом или мокрым снегом.

«По возможности выбирайте тротуары, обработанные песком или солью. Чтобы минимизировать риск падений, используйте противоскользящие накладки на подошву или приобретите зимнюю обувь с шипами, а от высокого каблука лучше отказаться. Еще одна опасность — это падение с крыш и козырьков подъездов глыб снега и сосулек, поэтому всегда будьте внимательны, когда идете мимо них», — рекомендовала она.

Бенгальские огни, свечи, хлопушки и другая праздничная атрибутика создают особую атмосферу, но при неосторожном использовании они могут стать причиной травм, повреждения имущества или даже пожара. Перед тем как украсить дом гирляндой, проверьте ее состояние. Если провода сильно нагреваются, а лампочки начинают искрить, то использовать такое украшение нельзя. Обратите внимание, что на гирлянде не должно быть оголенных проводов и самодельных соединений, так как это может стать причиной короткого замыкания. Не подключайте к одной электрической точке слишком много техники, чтобы избежать перегрузки электросети, и, конечно, не оставляйте включенные гирлянды или свечи без присмотра, особенно ночью.

«Бенгальские огни тоже могут навредить при неправильном использовании, поэтому детям до 6 лет лучше их вообще не давать, а тем, кто постарше — поджигать только под наблюдением взрослых. Чтобы не обжечься, держите зажженный бенгальский огонь на вытянутой руке и немного наклоните вниз — так искры не долетят до кожи. Стоит заранее подготовить небольшую емкость с водой, куда можно бросить раскаленную проволоку», — посоветовала она.

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