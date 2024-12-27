Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина подожгла свой мотоцикл, чтобы его не забрали за долги

WOB: в Малайзии женщина сожгла свой мотоцикл, который хотели забрать за долги
close
Berita Harian Online/YouTube

В Малайзии женщина подожгла свой мотоцикл, чтобы его не забрали за долги, пишет World of Buzz.

В соцсетях появились кадры, на которых запечатлена женщина, поджигающая свой мотоцикл перед его возможной конфискацией. Согласно информации полиции, она должна была заплатить за транспортное средство

Согласно информации в подписи к видео, женщина задолжала $1300 за транспортное средство, но так и не заплатила нужную сумму, поэтому было принято решение об его изъятии. После этого поджигательница была арестована

На данный момент расследование продолжается. Женщина подозревается в нанесении вреда огнем или взрывоопасным материалом с намерением причинения ущерба. Ей грозит тюремное заключение сроком 14 лет, а также крупный штраф.

Ранее в Малайзии врач достал из уха пациентки, которая жаловалась на боли, сороконожку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами