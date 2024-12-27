WOB: в Малайзии женщина сожгла свой мотоцикл, который хотели забрать за долги

В Малайзии женщина подожгла свой мотоцикл, чтобы его не забрали за долги, пишет World of Buzz.

В соцсетях появились кадры, на которых запечатлена женщина, поджигающая свой мотоцикл перед его возможной конфискацией. Согласно информации полиции, она должна была заплатить за транспортное средство

Согласно информации в подписи к видео, женщина задолжала $1300 за транспортное средство, но так и не заплатила нужную сумму, поэтому было принято решение об его изъятии. После этого поджигательница была арестована

На данный момент расследование продолжается. Женщина подозревается в нанесении вреда огнем или взрывоопасным материалом с намерением причинения ущерба. Ей грозит тюремное заключение сроком 14 лет, а также крупный штраф.

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