Женщину с болью в ухе на приеме у врача ждал неприятный сюрприз

В Малайзии врач достал из уха пациентки, которая жаловалась на боли, сороконожку

В Малайзии пожилая женщина с сильной болью в ухе обратилась за медицинской помощью. Врач обнаружил в ее ухе сороконожку. Об этом сообщает The Straits Times.

По информации СМИ, пациентка проживает в Куала-Лумпуре. Она пришла в поликлинику почти сразу, как почувствовала в ухе дискомфорт. Женщина подозревала, что в ее ухе могло застрять насекомое, но даже не думала, что там окажется сороконожка.

По словам врача, сначала он предполагал, что женщину могла укусить блоха, но с помощью отоскопа ему удалось разглядеть членистоногое. Далее, воспользовавшись специальным инструментом, он извлек животное из уха пенсионерки. Сороконожка успела ужалить женщину.

Врач посоветовал при попадании в уши насекомых или членистоногих аккуратно склонить голову — так незваный гость может выпасть самостоятельно под действием силы тяжести. Если этого не произошло, необходимо как можно скорее обратиться в больницу.

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