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В Москве таксист вернул полмиллиона рублей обманутой мошенниками 84-летней пенсионерке

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Shutterstock

В Москве водитель такси помог 84-летней пенсионерке не лишиться 500 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В день инцидента таксист Женишбек должен был забрать у пожилой москвички посылку и передать ее мужчине, который оформил доставку. Когда он приехал за сумкой, то уточнил, есть ли в ней деньги.

После слов женщины, что никаких денег в посылке нет, водитель отправился на указанный адрес. Вскоре Женишбеку стал звонить получатель и торопить его с доставкой.

Тогда таксист понял, что на проводе может находиться мошенник, и проверил содержимое сумки. Увидев в ней крупную сумму, мужчина изъял деньги, передал аферисту пустую сумку и вернулся к пенсионерке.

Однако пожилая россиянка не открыла Женишбеку дверь. Тогда он вызвал полицию и стал дожидаться правоохранителей у подъезда ее дома.

Полицейские передали деньги владелице и приступили к поиску телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили у двух пожилых преподавателей московских вузов 8,5 млн руб.

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