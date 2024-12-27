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Врач рассказала, как снять зубную боль в праздники при закрытых клиниках

Врач Корнилина: полоскание с солью облегчит зубную боль
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Unsplash

Если в разгар новогодних праздников разболелся зуб, а все клиники закрыты, — это не повод для паники. Есть целый ряд способов облегчить боль до похода к врачу. О них в интервью РИАМО рассказала главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«Раствор с солью — домашний вариант обеззараживания полости рта, снятия воспаления и боли. ½ ч. л. соли растворите в стакане теплой воды и прополощите рот. Соль уменьшает отечность, на время снижает выраженность болевого синдрома. При сильной боли повторяйте процедуру каждые 3-4 часа», — посоветовала специалист.

В случае, если появился отек, врач рекомендует приложить к внешней стороне щеки холодный компресс. Холод, по ее словам, уменьшает отек и на время обезболивает.

Чтобы усилить обезболивающий эффект, стоит на 5-10 минут приложить к больному зубу масло гвоздики. Также противовоспалительное и успокаивающее действие оказывают отвары шалфея, ромашки и мяты, добавила Корнилина.

Ортодонт Виктория Радько до этого назвала способы уменьшить зубную боль во время новогоднего застолья. Она посоветовала прополоскать рот 3%-ным раствором перекиси водорода, Мирамистином или Хлоргексидином. Такие средства удаляют налет с эмали, снимают отек, уменьшают выраженность боли.

Также стоит отказаться от употребления алкоголя, мясных горячих блюд и холодных десертов, отметила врач.

Ранее врач рассказала, как минимизировать вред алкоголя для зубов.

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