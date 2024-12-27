Семья подала в суд на школу из-за пощекотавшего их дочь четырехлетнего ребенка

В Испании семья четырехлетней девочки из Мадрида обратилась в полицию и в другие службы в связи с несколькими инцидентами в школе в отношении их дочери. Об этом сообщает ABC.es.

Родители девочки утверждают, что школа не защитила их ребенка от «агрессивных сексуальных прикосновений» со стороны ее ровесника, который несколько раз щекотал школьницу. В образовательной организации отказались составлять протокол о сексуальном насилии, поэтому семья потерпевшей начала писать в разные инстанции. Сейчас, по словам родителей потерпевшей, их дочь проходит психологическую поддержку и скоро пойдет в новую школу, так как нынешняя отказалась разделить «агрессора» и «жертву» по разным группам.

Дело находится на рассмотрении местных органов образования и прокуратуры.

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