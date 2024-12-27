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Врач рассказала о пользе кефира для здоровья пожилых

Врач Соломатина: пожилым людям полезно пить кефир
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Shutterstock

Людям старше 60 лет стоит включать в свой рацион питания кефир, потому что он помогает насытить кишечник полезными бактериями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, это окажет положительный эффект на иммунитет и состояние нервной системы. Помимо этого, в этом кисломолочном напитке есть кальций и витамин D, которые нужны для профилактики перелома шейки бедра и остеопороза.

«Разрушение различных тканей будет отодвигаться. <...> Кальций необходим пожилым не только для поддержания костной системы, но и для нормального сокращения сердечной мышцы, работы сердечно-сосудистой системы и передачи нервного импульса», — добавила Соломатина.

Врач отметила, что в день пожилым стоит выпивать один-два стакана кефира. На его основе можно также делать супы, окрошку или смузи с бананом и ягодами.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что зимой нужно пить кисломолочные продукты, например, кефир, чтобы снизить риск развития простуды и заболеваний кишечника. Денисенко также советует включать в свой рацион зеленый и ромашковый чай, которые способны остановить распространение простуды. Можно также употреблять безалкогольный глинтвейн (грог) с имбирем.

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