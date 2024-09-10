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Россиянам назвали продукты, которые помогают печени восстановиться

Токсиколог Кутушов: капуста и кефир помогают печени восстановиться

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Люди, стремящиеся улучшить состояние своей печени, могут воспользоваться полезными свойствами кефира, капусты, сельдерея, оливкового масла, куркумы, ягод и цикория. Об этом в интервью журналу «Доктор Питер» сообщил профессор-токсиколог Михаил Кутушов.

Профессор подчеркнул, что капуста способствует выведению токсинов из печени и ее регулярное употребление может помочь в снижении веса, а также улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

Сельдерей, по словам Кутушова, содержит эфирные масла, которые благоприятно влияют на печень и предотвращают ожирение этого органа. Он также способствует снижению веса и улучшает работу сердца.

«Оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют восстановлению как печени, так и сердечно-сосудистой системы, защищая организм от окислительного стресса», — добавил эксперт.

Куркума, стимулируя выработку желчи, также улучшает функции печени и замедляет канцерогенные процессы. Ягоды, такие как черника, малина и клюква, защищают печень от повреждений благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Кефир помогает нормализовать обмен веществ и ускоряет метаболизм, что положительно сказывается на работе печени. В его составе есть компоненты с легким желчегонным и мочегонным действием, что способствует нормализации желчного обмена.

«Цикорий помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в печени, улучшая липидный профиль. Это позволяет органу функционировать более эффективно», — отметил Кутушов.

До этого ученые заявили, что ферментированные продукты полезны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды, а также могут смягчить проблему голода на планете.

Ранее врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион людям старше 60 лет.

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