Кол-центры со ставками, принесшие преступникам 10 млрд рублей, накрыли в Москве

В Москве полицейские накрыли нелегальные кол-центры со ставками, которые принесли владельцам 10 млрд рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации официального представителя ведомства, сотрудники полиции выявили противоправную деятельность преступной группы, нелегальный бизнес которой за несколько лет принес злоумышленникам прибыль более чем в 10 млрд рублей.

Преступники организовали в Пресненском районе два кол-центра, персонал которых занимался обзвоном клиентов и приемом ставок от них. Они также вели статистику и выдавали выигрыши. Во время обысков там обнаружили 250 млн рублей, мобильные телефоны, компьютеры, документы и другие имеющие доказательное значение предметы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Одного из фигурантов заключили под стражу, а еще 16 отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее петербуржец проигрался в нелегальном казино и сдал его полиции.