Врач дала советы, которые помогут сохранить здоровье глаз

Привычка делать небольшие перерывы при чтении с бумаги или экрана гаджетов поможет сохранить зрение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина.

«Есть такое правило «20-20-20», смысл которого в том, чтобы каждые 20 минут отвлекаться и на 20 секунд задерживать взгляд на предметах, находящихся вдали — примерно на расстоянии шести метров (20 футов) от нас. Это позволяет расслабить глазные мышцы, ведь чем ближе находится предмет, на который мы смотрим, тем больше приходится напрягаться», — сказала врач.

По ее словам, стоит также работать и читать только при естественном освещении, источник света должен находиться сбоку. Она подчеркнула, что экран устройства не должен быть единственным источником света в помещении. Стоит также отказаться от привычки тереть глаза, потому что так можно повредить их или занести инфекцию, подчеркнула Левина. Для здоровья глаз нужно посещать офтальмолога один раз в год с профилактической целью, заключила эксперт.

Офтальмолог Ада Егорова до этого говорила, что включать гирлянды врачи советуют на небольшие промежутки времени, так как постоянное мигание лампочек негативно влияет как на нервную систему, так и на зрение.

Ранее врач объяснила, почему к вечеру зрение становится хуже.