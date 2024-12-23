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Россиянам рассказали, какие гирлянды могут навредить здоровью

Офтальмолог Егорова: гирлянды с лампочками холодных цветов портят зрение
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Depositphotos

Включать гирлянды врачи советуют на небольшие промежутки времени, так как постоянное мигание лампочек негативно влияет как на нервную систему, так и на зрение. Вредны гирлянды холодных оттенков, объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей офтальмолог Ада Егорова.

«Отдавайте предпочтение гирляндам более теплых оттенков. Избегайте холодных оттенков, в том числе будьте аккуратны с синим цветом, он может оказывать негативное воздействие на сетчатку», — заявила врач.

Также она порекомендовала выбрать лампочки с постоянным током — это поможет предотвратить перепады напряжения и мерцание света. Лучше, чтобы они либо не мигали, либо работали в спокойном режиме, так как быстрое переключение вызывает раздражение, боль в глазах.

Важно выключать цветные, мигающие гирлянды за два часа до сна, так как они мешают выработке мелатонина и ухудшают сон. Если вдруг человек столкнулся с резью в глазах, жжением, головокружением после нахождения в помещении с гирляндой, то нужно обратиться к врачу, подчеркнула Егорова.

До этого исследователи выяснили, что в этом году лидером продаж среди праздничных гирлянд стала гирлянда-занавес шириной три метра и высотой один метр. На втором месте находится гирлянда из снежинок длиной три метра, подходящая как для дома, так и для улицы. Тонкая гирлянда-нить, удобная для разнообразного декора дома, занимает третье место.

Ранее ученые рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду.

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