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Новый препарат от рака предстательной железы зарегистрировали в России

В РФ зарегистрировали новый препарат для лечения рака предстательной железы
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Российский препарат для лечения рака предстательной железы получил регистрационное удостоверение. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Telegram-канале.

Импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)» разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России в Димитровграде и, заявили в ФМБА, имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.

Там рассказали, что препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом рак предстательной железы продлить жизнь на фоне заболевания. «Ракурс» селективно накапливается в костях, включая костные метастазы, а результатом его лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Кроме того, он воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.

Регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для россиян, добавили в ФМБА.

25 декабря сообщалось, что группа ученых из Национального центра нанотехнологий Китайской академии наук разработала нановакцину на основе антигенов опухолевой мембраны. По словам авторов, результаты их исследования говорят о потенциале нановакцин при лечении твердых опухолей.

Ранее врач рассказал, какие разработки появились в лечении онкозаболеваний в России.

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