Врач рассказал, какие разработки появились в лечении онкозаболеваний в России

Разработки в области онкологии в России развиваются ударными темпами, и сегодня усилия ученых направлены на внедрение персонализированной онкологии, которую называют «Онкологией XXI века». О том, какие разработки уже появились на вооружении российских онкологов и какие появятся в обозримом будущем, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, консультант платформы Resymon (приложение для сбора данных о самочувствии онкопациентов) Магомед Сулиманов.

Он отметил, что современная онкология различает два вида: стандартизированную онкологию и персонализированную.

«Стандартизированная онкология предполагает лечение, согласно клиническим рекомендациям — когда препараты подбираются, исходя из диагноза пациента. Эти стандарты выверены годами на основании множества исследований», — объяснил онколог.

Однако, по его словам, сейчас российские врачи больше уходят в сторону персонализированной онкологии, предполагающей, что пациенту, на основании специальных молекулярно-генетических исследований, подбирается лечение, которое подходит именно ему. Это может быть таргетная терапия, иммунотерапия, химиотерапия и гормональные препараты.

«Уже сейчас существуют специальные онкологические исследования, позволяющие разбить геном опухоли на сотни или тысячи мутаций и найти точку соприкосновения с этой опухолью. Такие исследования проводятся на ДНК-уровне, а также, по новым разработкам, и на РНК-уровне. Осуществляется это при помощи искусственного интеллекта. Благодаря этому удается назначить именно тот препарат, который необходим для лечения данной опухоли», — рассказал Сулиманов.

Еще один инструмент, который появился в арсенале российских онкологов, — это возможность отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени. Разработка позволяет пациентам через специальное приложение оперативно сообщать врачам о любых изменениях в своем состоянии. Это очень важно, поскольку реагировать на них нужно максимально оперативно. От этого во многом зависит эффективность и успех в лечении.

«И, конечно, стоит упомянуть недавнюю инновационную разработку российских ученых — вакцину от рака. Из имеющихся на сегодняшний день данных известно, что вакцина будет создаваться индивидуально под каждого пациента с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Предполагается, что она позволит блокировать риск рецидива либо прогрессирования онкологического заболевания. Она уже прошла доклинические испытания на мышах и в ближайшее время будет испытана на людях», — добавил онколог.

По его словам, уже известно, что вакцина дала хорошие результаты при меланоме, злокачественных заболеваниях головного мозга и при раке легкого. Сулиманов высказал мнение, что, возможно, разработка станет доступна уже в 2025-2026 годах.

«Таким образом, по моему мнению, в течение ближайших пяти лет в России произойдет прорыв в лечении онкологических заболеваний. Будут задействованы современные методы лечения, которые будут точечно воздействовать на опухолевые клетки, а не на весь организм. Произойдет улучшение диагностических мощностей. Я считаю, что грядут грандиозные прорывы, одними из которых станут развитие персонализированной онкологии и внедрение вакцин от рака», — резюмировал врач-онколог.

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