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В Китае разработали нановакцину от рака из опухолевых тканей

CRM: новая вакцина от рака дала мышам мощную иммунную защиту против опухолей
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Depositphotos

Группа ученых из Национального центра нанотехнологий Китайской академии наук разработала нановакцину на основе антигенов опухолевой мембраны. Препарат показал высокую эффективность при испытаниях на мышах. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Специалисты изготовили препарат с использованием липосомальных опухолевых тканей, обработанных антибиотиком доксорубицином.

Эти ткани были получены из новообразования, не подвергавшегося химиотерапии, поскольку химиотерапия меняет иммуногенные свойства мембран опухолевых клеток.

По словам авторов разработки, опухолевая мембрана содержит особые антигены, на основе которых можно создать персонализированное средство для активации иммунитета против рака.

В ходе тестов на лабораторных мышах вакцина стимулировала активность иммунных клеток, что способствовало предотвращению рецидивов развития опухоли и образованию метастазов после удаления новообразований.

По словам авторов разработки, результаты говорят о потенциале нановакцин при лечении твердых опухолей.

Ранее ученые создали вакцину для борьбы с раком на основе кишечной палочки.

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