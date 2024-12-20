Суд дал 15 лет москвичу, который домогался девочек в столичном метро

В Москве вынесли приговор мужчине, который приставал к детям в метро

В Москве вынесли приговор мужчине, виновному в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает столичный СК.

По версии следствия, местный житель, возраст и имя которого не разглашаются, приставал к детям в метрополитене с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года. Его задержали после того, как 2 сентября прошлого года он совершил действия сексуального характера в отношении незнакомой девочки и скрылся. Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Котельники» и «Рязанский проспект».

Следователи установили причастность мужчины к совершению развратных действий в отношении пяти малолетних, свои домогательства он записывал на камеру. Против москвича возбудили уголовное дело по трем статьям, суд отправил фигуранта в исправительную колонию строгого режима на 15 лет.

Ранее двух экс-полицейских арестовали в Великобритании по подозрению в сексуализированном насилии над детьми.