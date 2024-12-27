На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для Украины данные о российских военных

ФСБ задержала жителя Сахалина, собиравшего по заданию СБУ данные о ВС России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, 35-летний россиянин вышел на связь с представителями СБУ и получил от них задание собрать стратегические сведения о российских военных, а также фотографировать объекты.

По заданию СБУ мужчина ездил в Белгородскую область и собирал сведения о ВС России. Полученную информацию он пересылал куратору через мессенджеры.

Следственный отдел УФСБ региона возбудил уголовное дело по статье «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Сахалинца заключили под стражу.

Накануне Владимирский областной суд приговорил 39-летнего жителя Вязников к 9,5 года колонии строгого режима за госизмену. По данным журналистов, с марта по декабрь 2022 года подсудимый пытался вступить в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ, и писал сообщения на ее электронную почту.

Ранее появилось видео допроса сотрудника режимного предприятия РФ, которого задержали за шпионаж в пользу Украины.