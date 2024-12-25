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Опубликованы кадры допроса задержанного за шпионаж в пользу Киева

ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудник режимного предприятия, задержанный ФСБ, дал показания. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как его везут в автомобиле, и он рассказывает о том, что передавал некому «Алексею из Украины» фотографии современных разработок военно-промышленного комплекса России.

Также он сообщал данные о российских военных объектах, включая координаты. Кроме того, силовики продемонстрировали видео момента задержания подозреваемого у ворот со светофором, а затем показали обыски, проведенные у него дома.

Задержанный, родившийся в 1980 году, работает на режимном предприятии и, по информации ФСБ, подозревается в передаче закрытой информации украинским спецслужбам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»).

24 декабря в Донецкой народной республике (ДНР) местного жителя лишили гражданства РФ за попытку связаться с представителями Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее жителя Липецка осудили за государственную измену.

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