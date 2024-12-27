Юрист предупредил о штрафах за украшение подъезда к Новому году

Юрист Виноградов: за украшение подъезда к Новому году может грозить штраф

Украшение подъезда многоквартирного дома к новогодним праздникам может грозить неприятными последствиями, в том числе штрафом. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, такие действия могут нарушать правила использования общего имущества. Он уточнил, что одним из главных требований является соблюдение правил пожарной безопасности. При этом новогодние украшения могут стать причиной пожара, в этом случае нарушителю может грозить административная или уголовная ответственность.

«Если в результате установки украшений будет повреждено общедомовое имущество (например, стены, двери, окна), то лицо, ответственное за эти повреждения, должно будет компенсировать ущерб. Это может включать как материальную компенсацию, так и восстановление поврежденного имущества», — предупредил Виноградов.

Адвокат Сергей Радько до этого говорил, что за новогодние украшения на автомобиле россиянам придется заплатить штраф. Особенно опасно вешать на машины гирлянды, так как это грозит коротким замыканием, уточнил он.

Ранее ветеринар объяснила, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение.