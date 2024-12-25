Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар объяснила, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение

Ветеринар Сиротина запретила вытаскивать из питомца проглоченное украшение
close
Shutterstock/ShineTerra

Часто домашние питомцы проявляют интерес к новогодним украшениям, а иногда они оказываются в желудке у животного. В таком случае, если вовремя не обратиться к ветеринару, ситуация может обернуться летальным исходом. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

При этом, по ее словам, если новогодний дождик уже торчит у любимца изо рта, его ни в коем случае нельзя извлекать.

«Мы не знаем, как далеко эта штука туда попала. Она, может, уже начала перевариваться и попала в другие отделы. Соответственно, здесь уже будет небезопасным самостоятельное извлечение», — объяснила Сиротина.

Если животное проявляет хотя бы малейший интерес к новогодним украшениям, специалист призывает убрать их как можно дальше, а елку разместить в месте, недосягаемом для питомца.

Ветеринарный врач Наталья Грезина до этого говорила, что искусственная елка безопаснее для собак и кошек, поскольку ее ветви не травмируют слизистую оболочку полости рта, если питомец решит их погрызть. По ее словам, лучше поставить дерево в углу комнаты и укрепить основание, чтобы снизить риск падения. Можно установить и специальные прозрачные барьеры вокруг елки. Также в продаже появляются интересные варианты елок-когтеточек.

Ранее ветврач назвала опасные для питомцев продукты с новогоднего стола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами