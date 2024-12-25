Ветеринар объяснила, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение

Часто домашние питомцы проявляют интерес к новогодним украшениям, а иногда они оказываются в желудке у животного. В таком случае, если вовремя не обратиться к ветеринару, ситуация может обернуться летальным исходом. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

При этом, по ее словам, если новогодний дождик уже торчит у любимца изо рта, его ни в коем случае нельзя извлекать.

«Мы не знаем, как далеко эта штука туда попала. Она, может, уже начала перевариваться и попала в другие отделы. Соответственно, здесь уже будет небезопасным самостоятельное извлечение», — объяснила Сиротина.

Если животное проявляет хотя бы малейший интерес к новогодним украшениям, специалист призывает убрать их как можно дальше, а елку разместить в месте, недосягаемом для питомца.

Ветеринарный врач Наталья Грезина до этого говорила, что искусственная елка безопаснее для собак и кошек, поскольку ее ветви не травмируют слизистую оболочку полости рта, если питомец решит их погрызть. По ее словам, лучше поставить дерево в углу комнаты и укрепить основание, чтобы снизить риск падения. Можно установить и специальные прозрачные барьеры вокруг елки. Также в продаже появляются интересные варианты елок-когтеточек.

Ранее ветврач назвала опасные для питомцев продукты с новогоднего стола.