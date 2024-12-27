Москвичам рассказали о погоде 27 декабря

Леус: в Москве 27 декабря ожидается снег, дождь, гололедица, туман и до +4°C

Облачная погода, мокрый снег, дождь, туман, гололедица и до +4°C ожидается в Москве 27 декабря. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в российской столице в пятницу будут формировать малоактивный атмосферный фронт, который «скользит по периферии обширного барического максимума».

«В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал он.

Леус предупредил о гололедице на дорогах и тротуарах и о тумане утром и вечером.

«Максимальная температура воздуха сегодня в Москве — +2-4°C, в Подмосковье — от 0 до +5°C», — отметил Леус.

Он добавил, что ветер будет слабый, юго-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в новогодние праздники в Москве ожидаются как оттепели, так и морозы.

Ранее синоптик предупредила о риске образования замерзающих туманов в Москве.