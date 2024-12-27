Законопроект о бесплатных продуктах в магазинах внесут в Госдуму весной

Депутат Метелев: проект о фудшеринге нуждающимся внесут в ГД в весеннюю сессию

Законопроект о бесплатной передаче магазинами продуктов нуждающимся (фудшеринге) внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, авторы инициативы предложили освободить от уплаты НДС предпринимателей, которые поставляют товары благотворительным организациям. Метелев отметил важность этого законопроекта.

Депутат добавил, что сейчас авторы проводят политические консультации и оценивают возможные риски. Также парламентарии работают с партнерами и регионами, чтобы все учесть и подготовиться к весенней сессии.

Депутат обратил внимание, что вместе с правительством разработали систему контроля и безопасности в этой сфере. Так, льготный доступ к этой системе получат только компании и социально ориентированные некоммерческие организации, которые будут в специальном реестре. За несоблюдение требований по безопасности пищевой продукции предусмотрены административные штрафы, предупредил Метелев.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов до этого предложил законодательно обязать магазины выделять отдельные полки для бесплатной раздачи продуктов нуждающимся — фудшеринга.

Ранее эксперты назвали главные условия внедрения фудшеринга в России.