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Эксперты назвали главные условия внедрения фудшеринга в России

Председатель ОПИ Павлов: фудшеринг должен быть выгоден для бизнеса

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России разрабатывают механизм фудшеринга, чтобы предприятия делились продуктами на излете срока годности. В том числе для предпринимателей за это ввели льготы. Это хорошая мотивация, но нужно будет контролировать процедуру, чтобы после получения этих «плюшек» бизнес не направлял продукты обратно на продажу, предупредил в беседе с 360.ru председатель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.

Когда речь идет о налоговых льготах, то для крупных торговых сетей даже 1% от выручки – это десятки, а то и сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Поэтому важно следить, чтобы бизнес не допускал никаких манипуляций, подчеркнул эксперт.

«Не должно быть схем, по которым ретейлер получает какие-то налоговые вычеты, а потом эта продукция повторно вводится в оборот и реализуется», — объяснил он.

Еще один важный пункт успешного внедрения механизма – это добиться того, чтобы фудшеринг был предпринимателям выгоднее, чем утилизация. И третье условие – необходимо обеспечить качество продуктов по всей цепочке социального распространения. Так, получающие их НКО должны соблюдать при транспортировке температурный режим, условия влажности, света и другие требования.

«Вот это главные моменты: качество, безопасность и порядок, пресечения манипуляций. Они должны стоять во главе угла», — заключил эксперт.

Напомним, накануне Правительство России одобрило законопроект о налоговых льготах для фудшеринга при условии доработки инициативы перед ее внесением в Госдуму. Документ предполагает передачу бизнесом нереализованных, но пригодных к употреблению продуктов социальным некоммерческим организациям для помощи нуждающимся.

Большинство регионов России ранее поддержали развитие системы фудшеринга в стране.

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