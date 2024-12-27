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Россиянам напомнили правила увольнения в новогодние праздники

Юрист Виноградов: работник может уволиться в праздники, как в любое другое время
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Увольнение в период новогодних праздников проходит так же, как и в любое другое время года. Об этом рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в интервью RT.

Он подчеркнул, что сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любой момент в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для этого нужно подать письменное уведомление работодателю минимум за две недели до планируемого ухода, добавил эксперт.

По словам Виноградова, если заявление было подано в праздничный день, то отсчет двух недель ведется с первого рабочего дня после праздника.

Если заявление на увольнение было подано в период с 16 по 25 декабря, то двухнедельный срок может закончиться уже во время новогодних каникул, оформлять документы придется в праздничные дни.

До этого сооснователь бухгалтерского аутсорсинга «Мое дело» Анастасия Моргунова рассказала «Газете.Ru», что работодатели должны оплачивать больничный россиянам не только во время работы, но и после официального ухода с нее.

Ранее сообщалось, что женщину уволили за реакцию на разоблачающий пост о работодателе в соцсетях.

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