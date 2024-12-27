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В российском океанариуме впервые в неволе родились пять ядовитых акул

В Приморском океанариуме впервые родились пять колючих акул-катранов
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Телеграм-канал «Приморский океанариум | Научно-образовательный комплекс»

В Приморском океанариуме родились пять короткоперых колючих акул (катранов), что стало первым случаем их появления в неволе. Об этом сообщает учреждение.

«В нашем океанариуме впервые зафиксировано потомство катранов. Это значимое событие не только для нас», — говорится в официальном сообщении.

Акулята появились на свет 18 декабря, их длина составляет 21 сантиметр, а вес — 28,5 грамма. Всего через четыре дня после рождения они начали питаться мелко нарезанными кетой, минтаем и креветками.

Специалисты океанариума отметили, что содержание катранов представляет собой определенные трудности. Тем не менее ихтиологи смогли создать условия, максимально приближенные к естественным, что позволило сократить срок беременности матери до одного года вместо двух, как это происходит в дикой природе.

Катраны не представляют серьезной опасности для человека. О них можно лишь пораниться колючками или лучами плавников — пойманные акулы способны сильно выгибаться. Железы у основания шипов вырабатывают слабый яд.

Ранее в США акула откусила ногу пожилому серферу.

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