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В США акула откусила ногу пожилому серферу

Fox News: 61-летний серфер лишился ноги после нападения акулы

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Mile Ribeiro/Pexels

В США акула откусила ногу пожилому серферу, пишет Fox News.

Инцидент произошел у побережья Гавайев, где 61-летний серфер, чье имя не раскрывается, подвергся нападению акулы. Она укусила его за ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена. Очевидцы сообщили, что мужчина начал кричать, и после этого к нему на помощь поплыли другие люди.

Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь и наложили жгуты для остановки кровотечения. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но медикам удалось его реанимировать.

«Я все еще люблю океан!» — заявил серфер, придя в себя.

В связи со случившимся власти закрыли пляжный парк и попросили отдыхающих держаться подальше от воды.

Ранее китовая акула в китайском океанариуме оказалась роботом.

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