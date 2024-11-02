В США акула откусила ногу пожилому серферу, пишет Fox News.

Инцидент произошел у побережья Гавайев, где 61-летний серфер, чье имя не раскрывается, подвергся нападению акулы. Она укусила его за ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена. Очевидцы сообщили, что мужчина начал кричать, и после этого к нему на помощь поплыли другие люди.

Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь и наложили жгуты для остановки кровотечения. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но медикам удалось его реанимировать.

«Я все еще люблю океан!» — заявил серфер, придя в себя.

В связи со случившимся власти закрыли пляжный парк и попросили отдыхающих держаться подальше от воды.

Ранее китовая акула в китайском океанариуме оказалась роботом.