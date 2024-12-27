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Россиянам грозит тюрьма за контрабанду соколов в соседний регион

Двое читинцев могут получить срок в четыре года за вывоз балобанов и кречета
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Pawparazzi88/Shutterstock/FOTODOM

Два уроженца Забайкальского края пытались вывезти контрабандой из региона краснокнижных соколов. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Они хотели использовать птиц на Алтае для коммерческой охоты.

Автомобили контрабандистов остановили на трассе. У мужчин нашли трех балобанов и одного кречета, они были плотно запеленуты в тряпки. Со слов специалистов, пернатые в удовлетворительном состоянии и уже поселились в зоопитомнике.

Возбуждено уголовное дело — нарушителям грозит до 4 лет колонии и крупный штраф.

Соколо-балобан в России и Казахстане является редким гнездящимся, кочующим, в некоторые годы частично оседлым видом хищных птиц. Популяция балобана в мире, включая РФ, Казахстан и Монголию, постепенно сокращается. По оценкам биологов, с 1992 по 2013 год общемировая популяция сократилась на 47 %. Балобан включен в Красную книгу МСОП и в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В августе 2014 года Координационный центр Меморандума о взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в Африке и Евразии принял Международный план действий по балобану на 2015—2024 годы.

Балобан также есть в Красной книге РФ. Постановлением правительства РФ от 31 октября 2013 года балобан включен в список особо ценных видов, за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу, а также контрабанду которых наступает уголовная ответственность.

Кречет — хищная птица примерно таких же размеров, как и балобан. В России распространен незаконный отлов данной птицы, которую впоследствии отправляют за границу, стоимость одной птицы может составлять до $200 тыс. для конечного покупателя на рынках зарубежья. Уголовный кодекс РФ (ст. 258.1) предусматривает до девяти лет лишения свободы за отлов и сбыт кречетов.

Ранее сотрудники ФСБ изъяли у жителя Чукотки трех краснокнижных соколов-кречетов.

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