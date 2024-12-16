У россиянина изъяли трех краснокнижных соколов-кречетов

На Чукотке сотрудники ФСБ России пресекли продажу трех краснокнижных птиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району пресечена незаконная добыча и оборот соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу РФ», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Птиц — двух самок и одного самца в возрасте около одного года — в просторной машине перевозил житель Анадырского района Чукотского автономного округа. В автомобиле нарушителя силовики также обнаружили приспособления для транспортировки животных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Ранее в Татарстане жители спасли двух краснокнижных длиннохвостых неясытей.