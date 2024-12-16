Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У россиянина изъяли трех краснокнижных соколов-кречетов

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Чукотки трех краснокнижных соколов-кречетов

close
Телеграм-канал «РИА Новости»

На Чукотке сотрудники ФСБ России пресекли продажу трех краснокнижных птиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району пресечена незаконная добыча и оборот соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу РФ», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Птиц — двух самок и одного самца в возрасте около одного года — в просторной машине перевозил житель Анадырского района Чукотского автономного округа. В автомобиле нарушителя силовики также обнаружили приспособления для транспортировки животных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Ранее в Татарстане жители спасли двух краснокнижных длиннохвостых неясытей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами