Власти объяснили причины значительного повышения тарифов ЖКХ

Жители ряда российских регионов пожаловались на заметный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги после плановой индексации тарифов 1 июля. В некоторых случаях увеличение составило 15–20% и более. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные региональных администраций, ФАС и Минстроя России.

В Костроме, например, плата за «двушку» выросла с ₽3850 до ₽8250. Во Владивостоке тариф на водоотведение увеличился на 25–30%. В ряде городов Рязанской, Калужской и Тюменской областей общая сумма в квитанциях выросла в 1,5–2 раза.

Представители властей объясняют разницу в тарифах комплексом причин.

«Больше всего платят жители регионов Крайнего Севера и Арктики, Дальнего Востока», — отмечает сенатор от республики Коми Ольга Епифанова.

По словам эксперта, на стоимость услуг влияют климатические условия, состояние коммунальной инфраструктуры, степень изношенности сетей и вид используемого топлива. Например, тариф на отопление напрямую зависит от того, используется ли в регионе газ, уголь или мазут.

В Минстрое России подчеркивают, что индексация проводится в рамках инфляции и с учетом затрат на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ. При этом в ФАС напоминают о действующих мерах поддержки граждан, включая субсидии на оплату коммунальных услуг для семей с низким доходом.

Эксперты отмечают, что установленный правительством предельный индекс роста платы (10,8%) распространяется только на коммунальные услуги. При этом тарифы на отдельные услуги могут вырасти и на 25%, если это необходимо для модернизации инфраструктуры.

При этом с 1 июля в России вступил в силу закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКХ для льготных категорий граждан. Под новые условия попали пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и ветераны.

Ранее эксперт рассказал , по каким пунктам в платежках за ЖКХ чаще всего обманывают граждан.