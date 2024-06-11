Авиаэксперт оценил перспективы SJ-100 после прохождения летных испытаний

Импортозамещенный самолет Superjet-100 после прохождения летных испытаний сможет составить конкуренцию канадскому CRJ 1000 и бразильскому ERJ 195. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев. Воздушному судну, по его словам, предстоит доказать соответствие требованиям безопасности тех решений, которые были внедрены российскими конструкторами.

«Как правило, сертификационные испытания занимают больше года, порой затягиваются и на три года. Однако в данном случае нет оснований считать, что испытания затянутся. В полетах будет задействовано три самолета, что даст возможность некоторые испытания проводить параллельно», — отметил Пантелеев.

Он добавил, что главной задачей является удовлетворение спроса на 100-местные самолеты и омоложение флота, уже летающего в России.

10 июня в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 из импортозамещенных деталей начал сертификационные летные испытания.

Первый полет проходил на аэродроме в подмосковном Жуковском, во время него испытывалась российская топливная система.

В мае стало известно, что «Ростех» может переименовать российскую версию Superjet в «Яковлев». Обоснованием стало анонсированное повышение доли российских комплектующих.

Ранее сообщалось, что в правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New.