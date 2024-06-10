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Импортозамещенный Superjet начал летные испытания

ОАК: импортозамещенный SJ-100 начал сертификационные летные испытания

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 из импортозамещенных деталей начал сертификационные летные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100, разработанный ПАО «Яковлев», приступил к сертификационным летным испытаниям», — сказано в тексте.

Первый полет проходил на аэродроме в подмосковном Жуковском, во время него проходила испытания российская топливная система.

В мае стало известно, что «Ростех» может переименовать российскую версию Superjet в «Яковлев». Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. В настоящее время самолет выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» заговорили после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, однако выбор нового названия затянулся на пять лет. Обоснованием для переименования самолета стало анонсированное повышение доли российских комплектующих с 80% на 10-15%.

Также сообщалось, что в правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New.

Ранее сообщалось, что в России создадут двигатели для сверхлегких ракет.

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