На Украине конфисковали активы экс-журналиста Кота

Суд на Украине конфисковал активы бывшего журналиста и телеведущего Юрия Кота

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о конфискации в доход государства активов, принадлежащих бывшему украинскому журналисту и телеведущему Юрию Коту. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в доход государства подлежат взысканию четыре земельных участка в Житомирской области, три единицы огнестрельного оружия и легковой автомобиль. Также конфискации подлежат имущественные права на семь телевизионных проектов.

Суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО «Золотая фишка», а также средства, размещенные на счетах в коммерческом банке.

В октябре сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины решил изъять автомобили, недвижимость и права на музыку певицы Таисии Повалий, обвиняемой в коллаборационизме.

Речь идет о следующих активах артистки: автомобиль BMW X5, 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м; домовладение общей площадью 101 кв. м, а также имущественные права на музыку и слова девяти произведений.

Ранее на Украине национализировали шесть предприятий из-за связей с РФ.