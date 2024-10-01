На Украине национализировали шесть предприятий из-за связей с РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о национализации шести предприятий из-за связей с РФ. Уведомление об этом размещено в Telegram-канале службы.

По данным СБУ, национализированные фирмы были связаны с российской группой компаний «Полипластик», занимающейся производством полимерных трубопроводных систем и являющейся крупнейшим производителем композитных материалов в России. В пресс-службе ГК «Полипластик» рассказали ТАСС, что у нее нет имущества, дочерних или ассоциированных предприятий, представительств или филиалов на Украине.

«Почему в сообщении о конфискации судом активов, давно и законно принадлежащих украинским предпринимателям, фигурирует группа «Полипластик», в компании ответить затрудняются. Видимо, это ошибка», — заявили в «Полипластике».

До этого на Украине у пенсионерки конфисковали квартиру из-за поддержки России.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина использовала $788,4 млн конфискованных российских активов.