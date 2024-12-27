Иностранец объехал всю Швецию в автодоме из-за любви к IKEA

Американец проехал 4600 км по Швеции, чтобы побывать местах, названных в честь товаров ИКЕА. Об этом сообщает CNN.

Кевин Линч и его щенок по кличке Умлаут посетили 21 округ Швеции, передвигаясь на автодоме. Мужчина влюбился во всемирно известный шведский бренд в 2021 году, а в этом отправился в путешествие по его родине. За две недели он проехал 4600 км, заезжая в города, деревни и острова, чьи названия IKEA использует для своих товаров.

Путешествие началось в Мальме, откуда Линч с собакой отправились на остров Терн. Также они побывали в Лёккё, давшем имя серии кованой мебели, и в Норберге, в честь которого назван настенный стол. Больше всего путешественнику понравился остров Фрёсён, в честь которого названа коллекция подушек. Линч планирует вернуться туда зимой и покататься на лыжах.

Мужчина делал остановки, чтобы полюбоваться природой и спросить местных жителей, знали ли они, что IKEA назвала продукт в честь города, где они живут. Так он выяснил, что шведы часто довольно равнодушно относятся к этому факту, тогда как американцы, по мнению Линча, наверняка устроили бы по такому поводу праздник.

Ранее IKEA продала последний актив в России.