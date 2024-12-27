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Владелец пасеки в Прикамье заплатит соседу, которого покусали пчелы

Суд запретил владельцу пасеки в Прикамье заниматься пчеловодством
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Depositphotos

Владелец пасеки в селе Платошино Пермского края заплатит соседу, которого искусали его пчелы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточняется, на постоянные нападки насекомых жаловались несколько местных жителей. По их словам, пчелы мешали им заниматься огородом, регулярно жалили истцов, из-за чего им приходилось надевать плотную одежду и головные уборы.

Они просили соседа убрать со своего участка пасеку и заплатить за принесенные неудобства. Их требования были удовлетворены частично, но суд все же запретил пасечнику заниматься пчеловодством.

Одному из пострадавших удалось доказать, что после атаки насекомых ему пришлось обратиться в больницу из-за сильной аллергической реакции. Суд признал хозяина пасеки виновным, теперь ответчик заплатит потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Ранее петербуржец устал от запаха сигаретного дыма и засудил соседа-курильщика.

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