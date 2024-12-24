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Жителя Донецка лишили гражданства РФ за попытку связаться с СБУ

В ДНР лишили гражданства РФ мужчину, пытавшегося связаться с СБУ

В Донецкой народной республике (ДНР) местного жителя лишили гражданства РФ за попытку связаться с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Telegram-канал штаба обороны ДНР.

«Сотрудники ФСБ и МВД лишили жителя Донецка российского гражданства за попытку установить контакт с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, Игнатенко А.И. попытался связаться с СБУ, чтобы тайно помогать с выполнением задач, которые могли причинить ущерб безопасности России. Благодаря работе ФСБ мужчине не удалось довести свое намерение до конца.

В итоге управление внутренней миграции МВД по ДНР лишило его гражданства.

21 декабря сообщалось о вынесении приговора в отношении жителя Оренбурга. Суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Расследование установило, что оренбуржец «установил конфиденциальные отношения» с представителями американских спецслужб. Россиянин передал ведомству персональные данные военных ВС России.

Ранее суд отправил жителя Камчатки на 14 лет в колонию строгого режима за госизмену.

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